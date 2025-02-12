Tuyển Digital Marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch Digital marketing tổng thể (Bộ phận đã có đầy đủ các vị trí về truyền thông, media, thiết kế, planner)
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chiến dịch.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital marketing
Lên ý tưởng sáng tạo nội dung, biên tập, xây dựng hình ảnh, video liên quan để giới thiệu đến khách hàng
Quản lý ngân sách marketing, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
Đi công tác, di chuyển giữa HCM và một số địa điểm như Long An để lấy thông tin
Theo dõi xu hướng marketing mới và áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về marketing, quảng cáo, truyền thông, quản trị kinh doanh, thương mại hoặc trái ngành nhưng có kinh nghiệm làm Digital Marketing từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông, bất động sản, thẩm mỹ.
Độ tuổi: Từ 22 trở lên

Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 16.000.000đ – 18.000.000đ/ Tháng
Thưởng hiệu quả công việc, phụ cấp công tác
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định...
Được linh động về giờ giấc làm việc và đăng ký làm việc workout
Xe đưa rước đến văn phòng nếu ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Long An

