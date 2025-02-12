Tuyển Digital Marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch Digital marketing tổng thể (Bộ phận đã có đầy đủ các vị trí về truyền thông, media, thiết kế, planner)
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chiến dịch.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital marketing
Lên ý tưởng sáng tạo nội dung, biên tập, xây dựng hình ảnh, video liên quan để giới thiệu đến khách hàng
Quản lý ngân sách marketing, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
Đi công tác, di chuyển giữa HCM và một số địa điểm như Long An để lấy thông tin
Theo dõi xu hướng marketing mới và áp dụng vào công việc.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông, bất động sản, thẩm mỹ.
Độ tuổi: Từ 22 trở lên
Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc, phụ cấp công tác
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định...
Được linh động về giờ giấc làm việc và đăng ký làm việc workout
Xe đưa rước đến văn phòng nếu ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
