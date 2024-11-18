Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4 Ngõ 2 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Quản lý và viết bài trên: Facebook, Tiktok,...

Phối hợp với leader để lên kế hoạch Content trên các nền tảng online, đặc biệt là nền tảng Tiktok

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Tham gia hỗ trợ chụp ảnh, xây dựng kịch bản video cho sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 - 4, hoặc các trường đại học/ cao đẳng có chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm, kỹ năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social: Facebook, TikTok,

Có thể làm việc thể làm việc full-time

Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 3 triệu/tháng.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Làm việc trong môi trường đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.