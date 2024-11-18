Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 4 Ngõ 2 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Quản lý và viết bài trên: Facebook, Tiktok,...
Phối hợp với leader để lên kế hoạch Content trên các nền tảng online, đặc biệt là nền tảng Tiktok
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Tham gia hỗ trợ chụp ảnh, xây dựng kịch bản video cho sản phẩm.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3 - 4, hoặc các trường đại học/ cao đẳng có chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
Có laptop cá nhân
Ưu tiên có kinh nghiệm, kỹ năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social: Facebook, TikTok,
Có thể làm việc thể làm việc full-time
Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 3 triệu/tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập.
Làm việc trong môi trường đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
