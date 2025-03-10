Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 20 Đường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Quản trị và viết nội dung cho các kênh truyền thông digital

Xây dựng kế hoạch nội dung cho các kênh công ty đang sở hữu/ triển khai: website, fanpage, zalo OA

Viết và quản lý nội dung trên website, fanpage, Zalo OA của công ty, kịch bản video, v.v.

Phối hợp với Multimedia để hoàn thiện các ấn phẩm Thiết kế và video

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Chạy quảng cáo

Chạy quảng cáo trên Facebook và Tiktok để nâng cao mức độ nhận biết và thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Báo chí, digital marketing, marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Hiểu về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo…

Sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội

Có thể mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm; ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các agency, công ty về ô tô hoặc bán phụ kiện ô tô

Yêu thích và am hiểu về ô tô là một lợi thế

Biết chạy quảng cáo trên Facebook và Tiktok là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HPA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 7 triệu – 11 triệu/tháng tùy năng lực

Lương tháng thứ 13, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động sau khi ký hợp đồng chính thức

Thưởng hiệu quả kinh doanh: tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty

Có cơ hội thăng chức lên trưởng nhóm Marketing

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Tăng lương theo hiệu quả làm việc và thời gian công tác tại Công ty.

Các quyền lợi và chế độ đãi ngộ khác: theo quy chế hoạt động của Công ty.

Hoạt động teambuilding, tham quan, giao lưu kết nối nội bộ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HPA

