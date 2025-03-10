Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Content Marketing cho các kênh TMĐT, mạng xã hội của công ty, đặc biệt là TikTok Shop.

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với xu hướng thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như Canva, Capcut để tạo ra các video thu hút, viral trên TikTok, facebook reel, youtube short

Quản lý và vận hành TikTok Shop, shopee tối ưu hóa nội dung và hình ảnh sản phẩm để thu hút khách hàng.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Content Marketing, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.

Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về Marketing, đặc biệt là Content Marketing.

Nắm bắt xu hướng thị trường, đặc biệt là các xu hướng trên TikTok.

Có khả năng sáng tạo nội dung, viết lách, quay dựng video bằng điện thoại

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video đơn giản như Canva, Capcut.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 triệu thu nhập lên đến 12 triệu

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, ngày lễ, ngày tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược

