Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược
- Hà Nội:
- số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Content Marketing cho các kênh TMĐT, mạng xã hội của công ty, đặc biệt là TikTok Shop.
Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với xu hướng thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như Canva, Capcut để tạo ra các video thu hút, viral trên TikTok, facebook reel, youtube short
Quản lý và vận hành TikTok Shop, shopee tối ưu hóa nội dung và hình ảnh sản phẩm để thu hút khách hàng.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Content Marketing, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về Marketing, đặc biệt là Content Marketing.
Nắm bắt xu hướng thị trường, đặc biệt là các xu hướng trên TikTok.
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết lách, quay dựng video bằng điện thoại
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video đơn giản như Canva, Capcut.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, ngày lễ, ngày tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Thiên Dược
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI