Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH JP ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 đường số 8, khu phố 4, An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Digital cho sản phẩm thời trang.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược Marketing hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital như: Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Instagram, TikTok, website, email marketing...

Phối hợp với team Content tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh Marketing Digital để thu hút khách hàng.

Phân tích dữ liệu từ các kênh Marketing Digital để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa.

Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động Marketing Digital định kỳ.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả Marketing Digital.

Quản lý ngân sách Marketing Digital và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital và các kênh Marketing Online.

Có khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích Marketing.

Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có đam mê với lĩnh vực thời trang là một lợi thế.

Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH JP ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Được đào tạo bài bản về Marketing Digital và các kỹ năng cần thiết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JP ECOMMERCE

