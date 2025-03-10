Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE
- Hà Nội:
- Tòa CMH, số 5 Bà Triệu,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tạo ra nội dung: Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website,...
Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh: Tìm hiểu về thị trường và cạnh tranh để cập nhật xu hướng mới nhất và đưa ra các ý tưởng tốt hơn cho nội dung.
Thiết kế: Có khả năng thiết kế cơ bản để tạo ra nội dung trực quan và hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội.
Tối ưu hóa nội dung: Hiểu biết về content SEO và các nền tảng truyền thông xã hội để tối ưu hóa nội dung và đưa ra các giải pháp để tăng tầm nhìn và tương tác.
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông ( Digital, Offline...) như bài viết, idea hình ảnh, video...
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing , đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên.
Sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng, có khả năng biến ý tưởng thành nội dung phù hợp, hiệu quả
Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và nhóm
Biết thiết kế cơ bản là lợi thế
(Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang và F&B)
Chịu được áp lực công việc tốt và có thể hỗ trợ ngoài giờ hành chính
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
Ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc
Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.
Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
