Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CMH, số 5 Bà Triệu,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tạo ra nội dung: Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website,...

Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh: Tìm hiểu về thị trường và cạnh tranh để cập nhật xu hướng mới nhất và đưa ra các ý tưởng tốt hơn cho nội dung.

Thiết kế: Có khả năng thiết kế cơ bản để tạo ra nội dung trực quan và hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội.

Tối ưu hóa nội dung: Hiểu biết về content SEO và các nền tảng truyền thông xã hội để tối ưu hóa nội dung và đưa ra các giải pháp để tăng tầm nhìn và tương tác.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông ( Digital, Offline...) như bài viết, idea hình ảnh, video...

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing , đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,...

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên.

Sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng, có khả năng biến ý tưởng thành nội dung phù hợp, hiệu quả

Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và nhóm

Biết thiết kế cơ bản là lợi thế

(Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang và F&B)

Chịu được áp lực công việc tốt và có thể hỗ trợ ngoài giờ hành chính

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000

Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc

Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.

Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP - CHI NHÁNH ART SPACE

