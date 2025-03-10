Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số nhà 30, ngõ 80, đường Trung Kính, phường Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. MỤC TIÊU
Sáng tạo, sản xuất các nội dung viral và thu hút, tăng độ nhận diện của khách hàng.
Hỗ trợ đề xuất tuyến nội dung phù hợp.
Phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu tiếp cận và hiệu quả Marketing nói chung.
2. NHIỆM VỤ CHÍNH
Nghiên cứu chi tiết thông tin về sản phẩm, thương hiệu, khách hàng.
Cập nhật các xu hướng Marketing, Content mới trên nền tảng Tiktok.
Cập nhật kịp thời các chính sách Nội dung trên nền tảng này..
Lập kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch nhỏ, tối ưu hóa theo từng đối tượng và mục tiêu chiến dịch.
Sáng tạo nội dung theo kế hoạch sẵn có.
Hỗ trợ cùng các bộ phận liên quan (team Media, VJ, Booking,...) để sản xuất nội dung.
Đăng tải nội dung theo kế hoạch.
Phân tích chỉ số hiệu quả: view, tăng trưởng follower,... để xác định vấn đề và giải pháp tối ưu.
Tối ưu hiệu quả nội dung.
Các công việc khác theo phân công của Leader.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi, Giới tính: Nữ/Nam/LGBT; độ tuổi từ 2002 - 1998.
2. Bằng cấp: Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành nghề tương tự. Được học về Marketing căn bản.
3. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm content Tiktok.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các sản phẩm dược mỹ phẩm.
4. Kiến thức chuyên môn:
Kiến thức Marketing đại cương tốt.
Có sự hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng trên các nền tảng, xu hướng MKT của từng nền tảng để tối ưu hóa nội dung riêng biệt.
Khả năng phân tích, nghiên cứu sâu về khách hàng, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để xây dựng nội dung phù hợp.
Khả năng sử dụng ngôn từ tốt.
Khả năng phân tích số liệu, sử dụng số liệu phục vụ cho việc tối ưu hiệu quả chuyển đổi.
Khả năng nghiên cứu hoặc nhạy bén với thị trường, cập nhật các xu hướng MKT mới.
5. Thái độ, Tính cách: Nhanh nhẹn, trách nhiệm, ham học hỏi, bám đuổi mục tiêu.
6. Khác: Yêu thích nền tảng Tiktok, lướt Tiktok nhiều - “sống trên Tiktok”.

Tại CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:
Lương cứng từ 9.000.000 VND - 12.000.000 VND/tháng.
Phụ cấp.
2. Ngoài thu nhập:
Thời gian làm việc 7.5h/ngày, làm việc online sáng thứ bảy.
Được xây dựng mindset từ Marketing cơ bản đến chuyên sâu, thực chiến cùng team hiệu suất cao.
Cơ hội kết nối với nhiều KOLs lớn trong ngành: Quang Linh, Lôi con, Hằng Du Mục,...
Quỹ đào tạo 3.000.000 VNĐ/năm dành cho nhân sự làm việc 06 tháng trở lên.
Teambuilding 01 lần/năm.
Review lương 2 lần/năm dựa vào năng lực thực tế.
Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng về thu nhập và vị trí, phù hợp với mong muốn và thế mạnh.
Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

