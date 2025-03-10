Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HOÀNG Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HOÀNG Y
- Hà Nội:
- 243 Quan Nhân, Nhân Chính,Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng nội dung TikTok
Lên ý tưởng, sáng tạo kịch bản video ngắn theo xu hướng TikTok.
Quay, dựng, chỉnh sửa video phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.
Định hình phong cách nội dung phù hợp với thương hiệu.
Kết hợp livestream TikTok (nếu có) để tăng tương tác và bán hàng.
Tối ưu & Phát triển kênh TikTok
Quản lý, phát triển kênh TikTok, đảm bảo tăng trưởng followers và lượt tương tác.
Bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung viral để thu hút người xem.
Theo dõi hiệu suất video, đề xuất cải tiến nội dung theo thuật toán TikTok.
Phối hợp với team marketing để quảng bá chiến dịch.
Hỗ trợ truyền thông & Seeding
Seeding nội dung trên các nền tảng khác để tăng hiệu quả viral.
Hỗ trợ lên chiến lược quảng bá thương hiệu qua TikTok Ads.
Tham gia vào các hoạt động marketing khác khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết quay, dựng video cơ bản bằng CapCut, Premiere hoặc phần mềm tương tự.
Hiểu biết về thuật toán TikTok, trend và cách tối ưu nội dung.
Giọng nói rõ ràng, có khả năng lên hình là lợi thế.
Sáng tạo, nhanh nhạy, cập nhật xu hướng tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HOÀNG Y Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về marketing & content Đông y dưỡng sinh.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển nhanh.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết, du lịch cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HOÀNG Y
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
