Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LƯƠNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 đường số 12, cư xá Chu Văn An. phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông.

- Lên ý tưởng và biên tập kịch bản cho các sản phẩm video.

- Phối hợp với Designer/Editor để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.

- Đóng góp ý tưởng và hỗ trợ xây dựng kế hoạch cho cách chiến dịch truyền thông, marketing.

- Đo lường, đánh giá hiệu quả và báo cáo công việc theo tuần/tháng/năm.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chứng chỉ tiếng anh IELTS 6.5

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (gửi kèm Portfolio).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Báo chí và Truyền thông, Ngôn ngữ học,...

- Khả năng tự học hỏi, sáng tạo, tư duy tốt hình ảnh và nắm bắt cập nhật xu hướng mới.

- Kỹ năng viết lách, ngôn ngữ tươi mới, sáng tạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LƯƠNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh dựa trên năng lực nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng trong tất cả các ngày Lễ - Tết, thưởng dự án,...

- Được tham gia BHXH theo Luật quy định.

- Chế độ đãi ngộ tốt và các chính sách phúc lợi rõ ràng.

- Review lương 2 lần/năm.

- Tham gia teambuilding cùng Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Thời gian làm việc:

- Từ T2 đến sáng T7 (7h30-11h30, 13h-17h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LƯƠNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.