Tuyển Digital Marketing GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Digital Marketing tổng thể, Xác định các chỉ số KPI để đo lường hiệu quả chiến dịch marketing.
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) phân tích từ khóa, tối ưu hóa nội dung và cấu trúc website, cải thiện công cụ tìm kiếm, Tăng cường khả năng hiển thị của website và nội dung trên các nền tảng tìm kiếm qua các chiến lược SEO on-page và off-page.
Quản lý các chiến dịch quảng cáo trả tiền, thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trả tiền, Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo.
Triển khai chiến lược marketing trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, v.v.).
Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch, sử dụng công cụ phân tích đo lường hiệu quả các chiến dịch digital marketing
Quản lý ngân sách marketing, và cập nhật các xu hướng công nghệ mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Khả năng phản ứng linh hoạt và thích ứng với các tình huống khác nhau
Mục tiêu cao và sẵn sàng đối mặt với thử thách
Nhạy bén học hỏi và sử dụng công cụ công nghệ.
Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 5 ngày/tuần (tại văn phòng), môi trường làm việc linh hoạt vào thứ Bảy.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GNF JAPAN COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
