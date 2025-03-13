Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7, đường số 7, phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Digital hiệu quả.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...), Email Marketing, Content Marketing.

Tạo lập và quản lý nội dung trên các kênh Digital Marketing, đảm bảo tính nhất quán và thu hút người dùng.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing Digital và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Theo dõi và cập nhật xu hướng Marketing Digital mới nhất để áp dụng vào chiến lược của công ty.

Quản lý ngân sách Marketing Digital và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Hỗ trợ xây dựng và quản lý website/landing page.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital và các kênh Marketing online.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ Marketing Digital như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ...

Nắm vững các nguyên tắc SEO cơ bản.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH

