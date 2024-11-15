Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH JD ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA
- Hồ Chí Minh:
- 04 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
LẬP KẾ HOẠCH:
Làm việc với Strategic Planner để phát triển các đề xuất (Insights, Key message, Tagline, Content Pillar, Article Outline, Demo Post, Community Topic...).
Định hướng nội dung, lập kế hoạch hoạt động trên các nền tảng xã hội.
THỰC HIỆN:
Làm việc với đội ngũ Account để xây dựng và tuân thủ kế hoạch phát triển nội dung và marketing cho từng khách hàng.
Chịu trách nhiệm về tất cả nội dung cho dự án bao gồm Advertorial, bài PR Editorial, bài viết Facebook, quảng cáo... Tạo và sản xuất nội dung cho tất cả các kênh như: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Zalo, Twitter...
Phối hợp hiệu quả với đội ngũ thiết kế để tạo ra các sản phẩm hình ảnh hỗ trợ nội dung kỹ thuật số.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nội dung trên mạng xã hội.
Kiểm soát chất lượng các dự án thuê ngoài và freelancer.
Nghiên cứu xu hướng xã hội, thích ứng và đề xuất với Planner và đội sáng tạo để phát triển chiến lược nội dung.
Cập nhật văn hóa phổ biến và các xu hướng hiện hành.
Duy trì tinh thần và giá trị của công ty trong đội ngũ làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...).
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao.
Thành thạo các phần mềm hỗ trợ Content Marketing
Đã từng làm việc Agency
Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
