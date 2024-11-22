Tuyển Digital Marketing Trung Tâm Bảo Hành One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích hiệu quả tối ưu hóa hoạt động website và phối hợp với bộ phận SEO - PRODUCT - CONTENT - MEDIA - MAKERTING để tối ưu hóa chiến lược nội dung và kỹ thuật.

- Xây dựng kế hoạch kênh quảng cáo Ads (Google - Facebook - Tiktok - Zalo)

- Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi và chi phí đầu tư để đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

- Dựa vào kết quả kinh doanh định kỳ. Lập kế hoạch ngắn và dài hạn cho các vị trí thuộc phòng Makerting.

- Duyệt nội dung trước khi truyền tải, đảm bảo Trend các nền tảng Social.

- Tăng cường truyền thông nội bộ và tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên theo định hướng

văn hóa công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 24 đến 35.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Google với ngân sách lớn.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các kênh quảng cáo trực tuyến khác như Facebook,

Zalo, Cốc Cốc... và có đam mê trong lĩnh vực Digital Marketing.

- Có kiến thức vững về Google Analytics, Excel, GG Sheet, và khả năng đọc hiểu tài liệu

chuyên ngành bằng tiếng Anh

- Làm việc hiệu quả dưới áp lực, chú trọng chi tiết.

Tại Trung Tâm Bảo Hành One Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

- Chế độ thưởng vào các dịp Lễ, Tết - Lương tháng 13.

- Tham gia các buổi tiệc liên hoan định kì hàng tháng của các phòng ban.

- Thực hiện xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách đã được phê duyệt.

- Thưởng theo kết quả đạt KPI hàng tháng và thưởng nóng theo thành tích.

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và cân bằng công việc với

các hoạt động giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Bảo Hành One

