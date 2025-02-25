Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực mà công ty kinh doanh.
Xây dựng, phát triển nội dung cho video, kịch bản LiveStream, bài viết về sản phẩm, bài đăng trên các kênh mạng xã hội và trang web của công ty.
Xây dựng & tối ưu hóa nội dung cho các chiến dịch quảng cáo.
Đọc, soát lỗi nội dung không nhất quán.
Chỉnh sửa và tối ưu hoá nội dung hiện có để cải thiện hiệu suất.
Tiến hành nghiên cứu từ khóa và sử dụng các thực tiễn tốt nhất về SEO để tăng lưu lượng truy cập vào trang web, kênh bán hàng TMDT của công ty.
Tạo tiêu đề hấp dẫn thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu.
Xác định nhu cầu của người dùng và đề xuất nội dung mới để giải quyết các khoảng trống trong nội dung hiện tại của công ty.
Biên tập nội dung seeding gồm: comment, đánh giá sản phẩm trên website, buổi livestream
Cập nhật thường xuyên tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm nội dung thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng phân tích dữ liệu và thiết lập triển khai công việc
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương. ưu tiên trong ngành bán lẻ
Đã từng tham gia tổ chức các sự kiện, các hội nghị, các hoạt động tại điểm bán.
Sáng tạo, năng động, trẻ, chịu được áp lực công việc cao.
Đam mê kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị và bán lẻ.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và chịu được áp lực công việc
Biết sử dụng các công cụ AI là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
Là môi trường thuận lợi để học tập trao dồi các kỹ năng mềm (giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế, làm việc nhóm,...).
Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm ... ) theo Luật lao động hiện hành.
Chính sách mua hàng nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51/15 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

