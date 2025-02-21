Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

• Duy trì việc triển khai, cập nhật cải tiến và ứng dụng các tính năng/chức năng của Salesforce để tối ưu hóa việc quản lý quan hệ khách hàng và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

• Phân tích và thực hiện các yêu cầu tích hợp mới theo nhu cầu của phòng ban hoặc chiến lược của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT

A. SalesForce: (Data Analytics & CRM Administrator)

1. Quản trị, duy trì, cập nhật, và cải tiến hệ thống Salesforce (Sales and Service Cloud)

• Phát triển kế hoạch CRM hàng năm phù hợp với các yêu cầu chiến lược mới nhất, bao gồm dữ liệu lịch sử và sơ đồ khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh:

+ Tìm kiếm, đánh giá ưu nhược điểm và triển khai các chức năng mới của Salesforce để có thể hỗ trợ người dùng cuối hoặc giải quyết vấn đề kinh doanh cụ thể (VD: Agentforce, Einstein Generative AI, Salesforce Flow, Analytics).

+ Đề xuất và thực hiện cải tiến về cấu hình hoặc quy trình để nâng cấp và mở rộng việc sử dụng Salesforce ở phạm vi nội bộ hoặc liên phòng ban. (VD: Case Management, Contact Management, Customer Support Service, Sales Pipeline Management)

• Đảm nhiệm vai trò tư vấn viên quản lý dữ liệu và hệ thống nội bộ để thúc đẩy các đề xuất cải tiến kinh doanh, nhận diện cơ hội cải thiện quản lý cơ sở dữ liệu và hiệu suất hệ thống, đồng thời đảm bảo sự thống nhất về giải pháp, quy trình và sáng kiến: