Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH PHD

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh & hệ thống kênh phân phối
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngành hàng nước ion kiềm phù hợp với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Xây dựng & đề xuất chính sách bán hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ.
- Xây dựng hệ thống kênh phân phối nhằm tăng trưởng doanh thu, độ phủ, thị phần và các chỉ tiêu khác theo mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ.
2. Điều hành hoạt động kinh doanh
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt nhằm đạt chỉ tiêu doanh số và ổn định hệ thống.
- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại cũng như các khách hàng tiềm năng lớn.
- Tổ chức và giám sát các kênh bán hàng thực hiện phân tích nhận diện các khách hàng tiềm năng mới và các cơ hội phát triển thị trường mới.
- Phối hợp với phòng Nhân sự xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc nhằm ổn định nhân sự khối kinh doanh.
- Phối hợp với Phòng Marketing thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trên thị trường & các hoạt động tiếp thị nhằm thúc đẩy doanh số.
3. Quản trị bán hàng và kiểm soát ngân sách bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

