Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH XE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH XE Việt Nam

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng các ngày nghỉ lễ tết, team building, tham gia Bảo hiểm xã hội, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch …; Thưởng cuối năm khác (Tùy vào CEO đánh giá và lợi nhuận công ty); Môi trường làm việc hiện đại, độc lập, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, chú trọng vào việc phát triển nhân tài Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh
+ Thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển dịch vụ vận tải phù hợp theo từng giai đoạn.
+ Định hướng, xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của bộ phận, bao gồm phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
+ Phối hợp tất cả các phòng ban, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh
Xây dựng mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động cụ thể:
+ Xác định tập khách hàng mục tiêu
+ Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng, kênh tiếp xúc khách hàng
+ Lên phương án và xây dựng chính sách giá, chính sách kinh doanh
+ Tổ chức triển khai thực hiện, giao việc tới nhân viên nhằm đạt được mục tiêu đề ra
Quản lý và vận hành kinh doanh logistics
+ Tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đề xuất phù hợp để khai thác, mở rộng thị trường, phát triển cơ hội kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh
+ Xây dựng quy trình thực hiện công việc khối kinh doanh
+ Tham gia thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý thông tin khách hàng
+ Tiếp nhận, phối hợp với các phòng/bộ phận giải quyết, xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và đạt hiệu quả nhất
Quản lý nhân viên và tham gia tuyển dụng nhân sự của Bộ phận, xây dựng team kinh doanh theo nhu cầu và mục tiêu đề ra
Báo cáo kết quả thực hiện cho Ban lãnh đạo định kỳ và đột xuất
Các công việc khác từ chỉ đạo từ Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, logistic/vận tải, xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 8-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic/vận tải và có từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí cấp quản lý trở lên
Kinh nghiệm và hiểu biết sâu về ngành nghề vận tải, logistic
Thành thạo các kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng tiếp cận, khai thác nhu cầu khách hàng; Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả
Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới
Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, lắng nghe một cách hiệu quả, phản hồi thích hợp và duy trì được mức độ hài hòa với đội ngũ cán bộ nhân viên có tính cách đa dạng
Có các kỹ năng thương thảo, đàm phán tốt

Tại Công ty TNHH XE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XE Việt Nam

Công ty TNHH XE Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

