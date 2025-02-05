Tuyển Giáo viên Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
- Hồ Chí Minh: Số 9, đường Đăng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng tìm năng:
• Xây dựng chiến lược marketing phù hợp và thường xuyên để quảng bá Trung tâm và các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đến cộng đồng.
• Tiếp cận các cộng đồng người cao tuổi trong khu vực và đưa ra thông tin về trung tâm.
• Phát triển kênh marketing trực tuyến để tăng khả năng đến với khách hàng tiềm năng.
• Sử dụng các thông tin feedback từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và thu hút thêm nguồn khách hàng mới.
2. Kế hoạch truyền thông:
• Xây dựng kế hoạch quảng cáo để nêu bật các lợi ích của trung tâm phù hợp với lượng khách hàng cao tuổi.
• Tập trung vào các kênh truyền thông chính như thông cáo báo chí, mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin, cập nhật về trung tâm và các hoạt động hằng ngày.
• Sử dụng, quảng bá hình ảnh, chất lượng và các hoạt động trung tâm trong các ấn phẩm và tài liệu marketing khác.
• Tìm kiếm các dịch vụ lưu trữ trực tuyến phù hợp để thuận tiện cho khách hàng truy cập tài liệu và tìm kiếm thông tin về trung tâm dễ dàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
