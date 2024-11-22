Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, Galaxy 6, Khu đô thị Ngân Hà, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Triển khai các kế hoạch tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực theo các vị trí được phân công.
Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, đánh giá và đề xuất tuyển dụng.
Liên tục tìm kiếm, mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng.
Thường xuyên đánh giá và tối ưu hóa các quy trình tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm của ứng viên.
Phát triển và thực hiện các ý tưởng về thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút những ứng viên có chất lượng cao và nâng cao uy tín của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự: chấm công, tính lương, BHXH, các chế độ phúc lợi cho nhân viên
Tham gia xây dựng và soạn thảo hệ thống các văn bản liên quan đến công tác quản trị nhân sự (chính sách, quy chế, quy định lương thưởng phạt, KPI, quy trình và các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện)
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nhân viên, sự kiện nội bộ, team building của công ty.
Quản lý chung các công việc liên quan đến hành chính công ty (Mua sắm dụng cụ văn phòng, lễ tân khánh tiết...),
Quản lý tài sản của Công ty
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Kinh nghiệm:
Là Nữ, độ tuổi: 92-2000
Có khả năng Quản lý khối lượng công việc lớn
Chịu được áp lực công việc cao với sự tỉ mỉ, chỉnh chu và kỹ lưỡng
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành
Có khả năng giao tiếp tốt, dung hoà được các mối quan hệ trong và ngoài công ty
Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi có yêu cầu hoặc phát sinh
Yêu cầu kiến thức chuyên môn
Tốt nghiệp chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Yêu cầu Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Kỹ năng tìm hiểu thông tin, phân tích, đánh giá, xử lý dữ liệu và tiếp cận công nghệ số tốt
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc, chi tiết, tỉ mỉ
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp, giao việc và tiếp nhận công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và các khoản theo lương:
Thu nhập tổng: 10 - 13 triệu
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Hệ thống thưởng:
Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc (thưởng thành tích cá nhân)
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo quy định chung của công ty
Hệ thống phúc lợi:
Lương tháng 13
Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát, và teambuilding ít nhất 1 lần/ năm
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế Công ty
Tạo cơ hội hợp tác và làm việc với các đối tác - chuyên gia trong nước và quốc tế trong môi trường năng động, sáng tạo, hỗ trợ và cởi mở.
Thúc đẩy và hỗ trợ nhân sự phát triển năng lực chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Galaxy6, Tố Hữu Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

