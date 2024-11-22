Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần iCheck
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện tiếp nhận và cập nhật thông tin văn kiện đến và đi;
Tiếp đón, hướng dẫn khách đến công ty;
Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trong văn phòng;
Thực hiện các thủ tục hành chính với tòa nhà;
Hỗ trợ tổ chức sự kiện của phòng, công ty;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng
Có thể làm việc fulltime hoặc các buổi chiều trong tuần (13h30 - 17h30)
Có laptop cá nhân;
Chủ động, có trách nhiệm trong công việc;
Cẩn thận, chỉn chu, biết cách sắp xếp thời gian và công việc hiệu quả;
Khả năng giao tiếp và kết nối tốt;
Có tinh thần học hỏi, khả năng multitasking, không ngại việc.
Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập + Dấu thực tập
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
Hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa của Công ty như: Giải bóng đá iCheck Cup, Year End Party, Du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck
