Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tiếp nhận và cập nhật thông tin văn kiện đến và đi;

Tiếp đón, hướng dẫn khách đến công ty;

Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trong văn phòng;

Thực hiện các thủ tục hành chính với tòa nhà;

Hỗ trợ tổ chức sự kiện của phòng, công ty;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng

Có thể làm việc fulltime hoặc các buổi chiều trong tuần (13h30 - 17h30)

Có laptop cá nhân;

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc;

Cẩn thận, chỉn chu, biết cách sắp xếp thời gian và công việc hiệu quả;

Khả năng giao tiếp và kết nối tốt;

Có tinh thần học hỏi, khả năng multitasking, không ngại việc.

Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập + Dấu thực tập

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

Hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa của Công ty như: Giải bóng đá iCheck Cup, Year End Party, Du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin