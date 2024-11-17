Tuyển Hành chính nhân sự Joamom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Ngõ 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

• Hỗ trợ công việc hàng ngày của bộ phận nhân sự

• Tìm kiếm ứng viên và sàng lọc CV

• Sắp xếp, liên hệ với ứng viên để xếp lịch phỏng vấn

• Làm các công việc liên quan khác như sắp xếp giấy tờ,lưu giấy tờ.......

• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

• Chăm chỉ, chịu khó, có ý chí phân đấu và hỗ trợ đội nhóm tốt.

Tại Joamom Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 8 - 10 triệu

• Cơ hội thăng tiến.

• Thưởng lương tháng 13

• Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Joamom

