Tuyển Hành chính nhân sự Joamom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Joamom
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, Ngõ 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Hỗ trợ công việc hàng ngày của bộ phận nhân sự
• Tìm kiếm ứng viên và sàng lọc CV
• Sắp xếp, liên hệ với ứng viên để xếp lịch phỏng vấn
• Làm các công việc liên quan khác như sắp xếp giấy tờ,lưu giấy tờ.......
• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
• Chăm chỉ, chịu khó, có ý chí phân đấu và hỗ trợ đội nhóm tốt.
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
• Chăm chỉ, chịu khó, có ý chí phân đấu và hỗ trợ đội nhóm tốt.
Tại Joamom Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương 8 - 10 triệu
• Cơ hội thăng tiến.
• Thưởng lương tháng 13
• Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
• Cơ hội thăng tiến.
• Thưởng lương tháng 13
• Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Joamom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI