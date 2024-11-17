Tuyển Hành chính nhân sự Joamom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Joamom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Joamom
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Joamom

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Joamom

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, Ngõ 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Hỗ trợ công việc hàng ngày của bộ phận nhân sự
• Tìm kiếm ứng viên và sàng lọc CV
• Sắp xếp, liên hệ với ứng viên để xếp lịch phỏng vấn
• Làm các công việc liên quan khác như sắp xếp giấy tờ,lưu giấy tờ.......
• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
• Chăm chỉ, chịu khó, có ý chí phân đấu và hỗ trợ đội nhóm tốt.

Tại Joamom Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 8 - 10 triệu
• Cơ hội thăng tiến.
• Thưởng lương tháng 13
• Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Joamom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Joamom

Joamom

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 11 - B14 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

