Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
- Hà Nội: Số nhà 83 lô A2 Khu đô thị Đại Kim
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Vị trí Hành chính - Nhân sự tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp các công việc liên quan đến quản trị nhân sự của công ty, bao gồm:
Hành chính - Nhân sự tổng hợp
Tuyển dụng:
Tuyển dụng
Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Đề xuất chiến lược tuyển dụng hiệu quả.
2. Đào tạo và hội nhập:
2. Đào tạo và hội nhập
Xây dựng kế hoạch đào tạo, đánh giá và cải tiến chương trình.
Theo dõi thử việc, tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
3. Quản trị hiệu suất:
3. Quản trị hiệu suất
Thực hiện đánh giá định kỳ, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích kết quả.
4. Lương, thưởng, phúc lợi:
4. Lương, thưởng, phúc lợi
Tính lương, thưởng, phụ cấp; quản lý bảo hiểm và giải quyết thắc mắc.
5. Văn hóa doanh nghiệp:
5. Văn hóa doanh nghiệp
Tổ chức các hoạt động nội bộ, theo dõi gắn kết nhân viên, đề xuất cải thiện môi trường làm việc.
6. Hành chính:
6. Hành chính
Quản lý hồ sơ, bảo hiểm xã hội, chấm công, quản lý tài sản văn phòng.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.
2 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về Luật lao động và các quy định về bảo hiểm xã hội.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Ưu tiên nhân sự mạnh mảng tuyển dụng
Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
11-15 triệu/tháng
Tham gia và hưởng đầy đủ BHXH theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding,...
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo Quy chế của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI