Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 83 lô A2 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vị trí Hành chính - Nhân sự tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp các công việc liên quan đến quản trị nhân sự của công ty, bao gồm:

Hành chính - Nhân sự tổng hợp

Tuyển dụng:

Tuyển dụng

Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Đề xuất chiến lược tuyển dụng hiệu quả.

2. Đào tạo và hội nhập:

2. Đào tạo và hội nhập

Xây dựng kế hoạch đào tạo, đánh giá và cải tiến chương trình.

Theo dõi thử việc, tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

3. Quản trị hiệu suất:

3. Quản trị hiệu suất

Thực hiện đánh giá định kỳ, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích kết quả.

4. Lương, thưởng, phúc lợi:

4. Lương, thưởng, phúc lợi

Tính lương, thưởng, phụ cấp; quản lý bảo hiểm và giải quyết thắc mắc.

5. Văn hóa doanh nghiệp:

5. Văn hóa doanh nghiệp

Tổ chức các hoạt động nội bộ, theo dõi gắn kết nhân viên, đề xuất cải thiện môi trường làm việc.

6. Hành chính:

6. Hành chính

Quản lý hồ sơ, bảo hiểm xã hội, chấm công, quản lý tài sản văn phòng.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Quản trị nhân lực, Kinh tế, Hành chính,...).

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.

2 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về Luật lao động và các quy định về bảo hiểm xã hội.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên nhân sự mạnh mảng tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (11-15 triệu/tháng).

11-15 triệu/tháng

Tham gia và hưởng đầy đủ BHXH theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding,...

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin