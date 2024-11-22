Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI, BÍCH HÒA (GẦN HÀ ĐÔNG
- Yên Nghĩa), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách chấm công
- Tuyển dụng
- An toàn lao động cho nhà máy
- Làm theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng sử dụng vi tính tốt, có thể sử dụng dược các hàm trong excel
- Chăm chỉ, chịu khó, siếng năng
- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
- Chăm chỉ, chịu khó, siếng năng
- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ăn trưa tại Công ty
- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ , tết..
- Hưởng phép năm theo quy định.
- Thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ tết: 2-9, 30–04, 01-05, tết dương lịch và tết nguyên đán, nghỉ mát, thưởng quà trung thu...
- Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức...
- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ , tết..
- Hưởng phép năm theo quy định.
- Thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ tết: 2-9, 30–04, 01-05, tết dương lịch và tết nguyên đán, nghỉ mát, thưởng quà trung thu...
- Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
