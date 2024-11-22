Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CỤM CÔNG NGHIỆP THANH OAI, BÍCH HÒA (GẦN HÀ ĐÔNG - Yên Nghĩa), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách chấm công

- Tuyển dụng

- An toàn lao động cho nhà máy

- Làm theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng sử dụng vi tính tốt, có thể sử dụng dược các hàm trong excel

- Chăm chỉ, chịu khó, siếng năng

- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ăn trưa tại Công ty

- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ , tết..

- Hưởng phép năm theo quy định.

- Thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ tết: 2-9, 30–04, 01-05, tết dương lịch và tết nguyên đán, nghỉ mát, thưởng quà trung thu...

- Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.