Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km22 Quốc Lộ 1A, Xã Quất Động, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng/đối tác/nhà cung cấp đến làm việc tại Công ty
- Quản lý, điều phối, chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện của Công ty
- Tổng hợp thông tin để chấm công, tính lương, các khoản đóng BHXH và thuế TNCN của CBCNV Nhà máy
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự.
- Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ của Công ty
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự tại nhà máy
- Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.
- Phối hợp với CV Nhân sự để tiến hành tuyển dụng nhân sự (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn,...) theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo
- Lập kế hoạch & yêu cầu tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nhà máy
- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23-35
- Có trách nhiệm trong công việc và bảo mật thông tin
- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: ăn trưa,...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, ...và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty
- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số 01, BT08, KĐT An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

