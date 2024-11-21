Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

1. Mô tả công việc:

+ Công việc Nhân sự:

Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

Tham gia quy trình tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung.

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.

+ Công việc Hành chính:

Tổ chức lưu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan;

Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở văn phòng có quy mô 50 nhân sự trở lên;

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tích cực, có khả năng lập kế hoạch và phân bổ thời gian;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, có tinh thần cầu tiến và tương tác trong công việc tốt.

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỉ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương định kỳ theo kết quả công việc.

Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác sau kí hợp đồng chính thức với công ty.

Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động.

