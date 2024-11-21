Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

+ Công việc Nhân sự:
– Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
– Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
– Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung.
– Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty
– Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự
– Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp.
+ Công việc Hành chính:
– Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng
– Tổ chức lưu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan;
– Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu...
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở văn phòng có quy mô 50 nhân sự trở lên;
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tích cực, có khả năng lập kế hoạch và phân bổ thời gian;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, có tinh thần cầu tiến và tương tác trong công việc tốt.
- Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỉ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau kí hợp đồng chính thức với công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

