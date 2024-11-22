Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH TFV Industries
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà V1, TTTM Mê Linh Plaza, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Báo công, báo cơm
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng
Theo dõi dịch vụ chuyển phát nhanh, điện thoại
Theo dõi lịch công tác, xe công tác của nv kỹ thuật
Tính lương, làm bảng lương
Đăng ký và thanh toán BHXH
Quản lý hồ sơ nhân sự
Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự
Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác;
Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm từ 8 - 11 triệu đồng
8 - 11 triệu đồng
Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;
Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định
Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, ...
Được đi du lịch hàng năm;
Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;
Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;
Thời gian làm việc: 8h00-17h15 (nghỉ 1 thứ 7 giữa tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
