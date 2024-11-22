Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà V1, TTTM Mê Linh Plaza, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Báo công, báo cơm

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng

Theo dõi dịch vụ chuyển phát nhanh, điện thoại

Theo dõi lịch công tác, xe công tác của nv kỹ thuật

Tính lương, làm bảng lương

Đăng ký và thanh toán BHXH

Quản lý hồ sơ nhân sự

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác;

Có thể nhận việc ngay

Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm C&B >2 năm, thành thạo nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm từ 8 - 11 triệu đồng

Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;

Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định

Công ty có cơm trưa, trà, cà phê, ...

Được đi du lịch hàng năm;

Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;

Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;

Thời gian làm việc: 8h00-17h15 (nghỉ 1 thứ 7 giữa tháng)

