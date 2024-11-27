Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12 Ngõ 80 Chùa Láng, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Quản lý Tài sản và Hành chính
- Theo dõi, kiểm kê và quản lý các tài sản của công ty như thiết bị văn phòng, máy móc, phương tiện, đồ dùng nội bộ, đảm bảo tài sản được bảo quản và sử dụng hợp lý;
- Đảm bảo ghi chép đầy đủ thông tin về tình trạng và vị trí của tài sản, lên kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa khi cần thiết;
- Đảm bảo đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho hoạt động văn phòng và các phòng ban khác, theo dõi việc sử dụng để tránh lãng phí;
- Thanh toán các chi phí hành chính văn phòng tại Việt Nam, kiểm tra, hỗ trợ thanh toán chi phí hành chính hàng tháng của các văn phòng thị trường nước ngoài;
- Quản lý vệ sinh văn phòng, kiểm soát chỗ ngồi văn phòng;
- Thực hiện mua sắm hỗ trợ quản lý chung như xe ô tô, chuyển phát nhanh, nước, điện, ...;
- Làm việc với cơ quan chức năng, BQL tòa nhà khi có vấn đề phát sinh;
- Soạn thảo và Quản lý công văn, thông báo. Thực hiện lấy số và quản lý số văn bản;
- Tìm kiếm, setup văn phòng mới, tổ chức các sự kiện nội bộ, chuẩn bị các tài liệu hành chính và hỗ trợ hậu cần cho các phòng ban.
2. Truyền thông Nội bộ
- Phối hợp với phòng nhân sự hoặc ban lãnh đạo để xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao sự gắn kết và văn hóa công ty;
- Soạn thảo, thiết kế các bản tin nội bộ, thông báo, bảng tin và các ấn phẩm truyền thông cho các hoạt động, sự kiện nội bộ;
- Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và tổ chức các chương trình nội bộ như sinh nhật, kỷ niệm, ngày lễ, các buổi đào tạo, nhằm tạo môi trường làm việc tích cực và gắn kết;
- Duy trì và cập nhật thông tin trên các nền tảng truyền thông nội bộ như bảng tin, mạng nội bộ, email hoặc mạng xã hội của công ty;
- Thu thập ý kiến của nhân viên về các hoạt động, văn hóa, các chính sách của công ty để đề xuất cải tiến cho các chương trình truyền thông nội bộ;
- Đánh giá mức độ hài lòng và sự tham gia của nhân viên đối với các hoạt động truyền thông nội bộ để điều chỉnh và tối ưu hóa nội dung, hình thức truyền thông.
3. Báo cáo và Cải tiến quy trình
- Cung cấp các báo cáo định kỳ về tình trạng tài sản, nhu cầu bổ sung hoặc sửa chữa tài sản và tình hình hoạt động truyền thông nội bộ;
- Đề xuất các phương án cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý tài sản và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông nội bộ.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức, sắp xếp và quản lý tài sản hiệu quả;
- Khả năng viết lách, thiết kế cơ bản, sử dụng các phần mềm truyền thông;
- Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ;
- Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong việc làm việc với các phòng ban khác;
- Tính cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt là trong việc quản lý tài sản và xử lý các báo cáo;
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10.000.000 - 12.000.000 đ/tháng.
- Phụ cấp: Ăn trưa (30.000/ngày); gửi xe; công tác;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Tham gia BHSK cao cấp;
- Tháng lương thứ 13, thưởng ngày Lễ/Tết trong năm;
- Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;
- Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;
- Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc;
- Đi du lịch ít nhất 2 lần 1 năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
