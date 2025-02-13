Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

TUYỂN DỤNG 70%

Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu hoạt động của Công ty, xây dựng quy trình và các công việc tuyển dụng.

Triển khai các kênh tuyển dụng phổ biến đáp ứng nhu cầu nhân sự từng vị trí theo chỉ đạo từ Ban Quản Lý.

Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng, kiểm soát định biên và triển khai các công việc đến tuyển dụng.

Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.

Tham gia phỏng vấn ứng viên cùng các phòng ban chuyên môn.

Thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển.

Chuẩn bị các công việc cần thiết tiếp nhận nhân viên mới.

Thực hiện các công việc cần thiết để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng.

NHÂN SỰ 30%

Quản lý và theo dõi chấm công, nghỉ phép, thuế TNCN cho nhân viên.

Giám sát việc tuân thủ Nội quy và các quy định liên quan.

Thực hiện đăng ký MST, tăng/giảm GTGC, tổng hợp file quyết toán thuế.

Tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng Cấp: TN Cao Đẳng/Đại Học trở lên chuyên ngành Luật, Quản Trị Nhân Sự hoặc các ngành nghề có liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự

Vi tính: Thông thạo tin học văn phòng và ưu tiên biết phần mềm nhân sự

Kỹ năng: giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề xuất sắc

Có hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

Am hiểu nghiệp vụ tuyển dụng, có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá, phân tích tâm lý ứng viên.

Tổng hợp, báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS) Thì Được Hưởng Những Gì

Vietceramics chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, vui vẻ, phát triển cho NLĐ...

Lương nhận đều đặn đầu mỗi tháng.

Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được đào tạo nội bộ hàng năm (từ nhân viên đến quản lý) và từ hãng sản phẩm.

Chính sách chăm sóc sức khoẻ NLĐ: BHYT, BH tai nạn, hỗ trợ viện phí NLĐ nằm viện, khám sức khoẻ định kì hàng năm...

Chính sách hỗ trợ BHYT cho ba mẹ NLĐ

Chính sách quà tặng khuyến học VCI cho NLĐ

Lương, thưởng Tết theo hiệu quả công việc

Các tiệc gắn kết nội bộ vui vẻ: tiệc Quý, 8/3, 20/10...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS)

