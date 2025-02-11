Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Tiếp nhận các giấy tờ có thông tin của nhân sự doanh nghiệp như giấy xin nghỉ phép, giấy báo ốm, giấy giải trình,...

Theo dõi, quản lý các hoạt động liên quan đến duy trì văn hóa của doanh nghiệp

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng : lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng (đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, đào tạo thử việc).

Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó

Thực hiện ký kết HĐLĐ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện HĐLĐ, cam kết lao động, thực hiện các nội quy của Công ty đối với người lao động. Đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý (xử phạt, khen thưởng...).

Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBNV Công ty : CBNV mới, đã nghỉ việc, đang làm việc, tham gia ứng tuyển ....

Các công việc khác theo sự chỉ định từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Năng động, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h - 12h, 13h30 - 17h30

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

