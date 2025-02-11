Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
- Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tiếp nhận các giấy tờ có thông tin của nhân sự doanh nghiệp như giấy xin nghỉ phép, giấy báo ốm, giấy giải trình,...
Theo dõi, quản lý các hoạt động liên quan đến duy trì văn hóa của doanh nghiệp
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng : lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng (đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, đào tạo thử việc).
Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó
Thực hiện ký kết HĐLĐ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện HĐLĐ, cam kết lao động, thực hiện các nội quy của Công ty đối với người lao động. Đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý (xử phạt, khen thưởng...).
Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBNV Công ty : CBNV mới, đã nghỉ việc, đang làm việc, tham gia ứng tuyển ....
Các công việc khác theo sự chỉ định từ cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Năng động, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7: 8h - 12h, 13h30 - 17h30
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI