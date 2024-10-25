Tuyển Hse thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

+ Phụ trách quản lý các dự án môi trường, năng lượng

+ Giám sát hóa chất sản xuất trong nhà máy

+Quản lý các văn bản pháp luật về môi trường và làm việc với các cơ quan nhà nước và các nhà cung cấp về môi trường

+ Giám sát báo cáo đánh giá và báo cáo dự án theo yêu cầu

+ Giám sát hệ thống ISO

+ Và các công việc khác được cấp trên phân giao

+ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học có chuyên môn liên quan như hóa chất, an toàn lao động, môi trường, công nghiệp

+ Có kinh nghiệm liên quan từ 3 năm trở lên

+ Tiếng Anh giao tiếp

+ Kỹ năng vi tính văn phòng

+ Lương thỏa thuận

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

+ Nhận được đầy đủ các chế độ của công ty

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

