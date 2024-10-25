Tuyển Hse thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang:
- Tiền Giang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
+ Phụ trách quản lý các dự án môi trường, năng lượng
+ Giám sát hóa chất sản xuất trong nhà máy
+Quản lý các văn bản pháp luật về môi trường và làm việc với các cơ quan nhà nước và các nhà cung cấp về môi trường
+ Giám sát báo cáo đánh giá và báo cáo dự án theo yêu cầu
+ Giám sát hệ thống ISO
+ Và các công việc khác được cấp trên phân giao
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học có chuyên môn liên quan như hóa chất, an toàn lao động, môi trường, công nghiệp
+ Có kinh nghiệm liên quan từ 3 năm trở lên
+ Tiếng Anh giao tiếp
+ Kỹ năng vi tính văn phòng
+ Có kinh nghiệm liên quan từ 3 năm trở lên
+ Tiếng Anh giao tiếp
+ Kỹ năng vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương thỏa thuận
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
+ Nhận được đầy đủ các chế độ của công ty
+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
+ Nhận được đầy đủ các chế độ của công ty
+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI