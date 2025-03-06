Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Nhung Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Nhung Như
- Hồ Chí Minh: 468 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Theo dõi công nợ phát sinh
Thu hồi công nợ
Báo với sale và các trưởng bộ phận tình trạng thanh toán của khách hàng (nợ khó đòi,…)
Liên hệ giải quyết các vấn đề khi khách chưa thanh toán công nợ khi đến hạn
Làm báo cáo công nợ hàng tuần gửi các trưởng bộ phận
Đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng
Giục khách thanh toán khi đã quá hạn thanh toán
Theo dõi doanh số bán hàng từng bộ phận
Theo dõi & tính KPI cho nhân viên bán hàng
Theo dõi việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa nội địa
Kiểm tra tồn kho và đối chiếu kho trên phần mềm
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cách làm việc với khách hàng;
Có mối quan hệ với nhóm NCC thuộc ngành thực phẩm là lợi thế Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt;
Có tinh thần cầu tiến, tính chủ động & tư duy tổ chức;
Làm việc trong môi trường có áp lực cao;
Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, tính toán.
Tại Công Ty Cổ Phần Nhung Như Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng theo thỏa thuận và xứng đáng với năng lực;
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lịch sự chuyên nghiệp, xây dựng và phát triển sự nghiệp lâu dài;
Thưởng cuối năm và thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ngày lễ tết theo quy định của Công ty;
Được cấp phát đồng phục, sim làm việc;
Công tác phí theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhung Như
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI