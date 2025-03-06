Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Nhung Như làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 468 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Quận 4

Kế toán công nợ

Theo dõi công nợ phát sinh

Thu hồi công nợ

Báo với sale và các trưởng bộ phận tình trạng thanh toán của khách hàng (nợ khó đòi,…)

Liên hệ giải quyết các vấn đề khi khách chưa thanh toán công nợ khi đến hạn

Làm báo cáo công nợ hàng tuần gửi các trưởng bộ phận

Đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng

Giục khách thanh toán khi đã quá hạn thanh toán

Theo dõi doanh số bán hàng từng bộ phận

Theo dõi & tính KPI cho nhân viên bán hàng

Theo dõi việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa nội địa

Kiểm tra tồn kho và đối chiếu kho trên phần mềm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Biết cách làm việc với khách hàng;

Có mối quan hệ với nhóm NCC thuộc ngành thực phẩm là lợi thế Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt;

Có tinh thần cầu tiến, tính chủ động & tư duy tổ chức;

Làm việc trong môi trường có áp lực cao;

Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, tính toán.

Quyền Lợi

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;

Lương thưởng theo thỏa thuận và xứng đáng với năng lực;

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lịch sự chuyên nghiệp, xây dựng và phát triển sự nghiệp lâu dài;

Thưởng cuối năm và thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ngày lễ tết theo quy định của Công ty;

Được cấp phát đồng phục, sim làm việc;

Công tác phí theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

