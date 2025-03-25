Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cobi Tower 2, số 2 - 4 đường số 8, phường Tân Phú, quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...

Tạo, thêm mã đối tác, mã khách hàng vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan nếu họ là thành viên mới

Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm

Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hiện đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ của doanh nghiệp

Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên

Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi

Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Khả năng chịu được áp lực trong công việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (SAP), đặc biệt là Excel.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tự tổ chức, sắp xếp, phân tích và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách có logic.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài.

Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.

Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên

Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương

Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)

Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

