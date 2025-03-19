Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền Gentis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Rà soát đơn bán hàng hàng ngày

- Rà soát các đơn chỉ định đảm bảo ghi nhận đúng đối tượng, đúng giá bán

- Rà soát các khoản công nợ phải thu, phải trả

- Lập các báo cáo công nợ theo quy định và theo yêu cầu của trưởng phòng, ban lãnh đạo

Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả của công ty

- Hàng ngày rà soát số liệu công nợ phải thu, công nợ phải trả, tổng hợp các khoản công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp

- Cuối tháng kiểm tra số liệu công nợ phải thu, lập biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng

- Kết hợp cùng thủ quỹ đi thu hồi công nợ, thu tiền của khách khi có phát sinh

- Kiểm tra số liệu phí hoa hồng, giới thiệu cho khách hàng, số liệu tính thưởng NVKD của phòng kinh doanh trước khi gửi cho kế toán trưởng ký duyệt

- Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên kinh doanh và khách hàng để kịp thời thu hồi công nợ của khách hàng và thanh toán các khoản công nợ cho nhà cung cấp

- Đề xuất các giải pháp quản lý công nợ phải thu - phải trả phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các công việc khác

- Lập và lưu trữ chứng từ, hồ sơ chứng từ liên quan đến công nợ