Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền Gentis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền Gentis
- Hồ Chí Minh: 8/24 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Rà soát đơn bán hàng hàng ngày
- Rà soát các đơn chỉ định đảm bảo ghi nhận đúng đối tượng, đúng giá bán
- Rà soát các khoản công nợ phải thu, phải trả
- Lập các báo cáo công nợ theo quy định và theo yêu cầu của trưởng phòng, ban lãnh đạo
Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả của công ty
- Hàng ngày rà soát số liệu công nợ phải thu, công nợ phải trả, tổng hợp các khoản công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp
- Cuối tháng kiểm tra số liệu công nợ phải thu, lập biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng
- Kết hợp cùng thủ quỹ đi thu hồi công nợ, thu tiền của khách khi có phát sinh
- Kiểm tra số liệu phí hoa hồng, giới thiệu cho khách hàng, số liệu tính thưởng NVKD của phòng kinh doanh trước khi gửi cho kế toán trưởng ký duyệt
- Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên kinh doanh và khách hàng để kịp thời thu hồi công nợ của khách hàng và thanh toán các khoản công nợ cho nhà cung cấp
- Đề xuất các giải pháp quản lý công nợ phải thu - phải trả phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các công việc khác
- Lập và lưu trữ chứng từ, hồ sơ chứng từ liên quan đến công nợ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền Gentis Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Tích Di Truyền Gentis
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI