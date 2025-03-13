Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Quản lý & Theo dõi Công Nợ

● Kiểm tra, theo dõi hợp đồng mua bán, công nợ phải thu của từng khách hàng.

● Định kỳ đối chiếu, xác nhận công nợ, lập và gửi bảng công nợ, nhắc nợ đúng hạn.

● Theo dõi chi tiết từng khoản công nợ, phân loại tuổi nợ, kiểm soát hạn mức tín dụng.

2. Kiểm Soát & Thu Hồi Công Nợ

● Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

● Đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn, hạn chế rủi ro nợ xấu.

● Tiến hành thu hồi nợ khó đòi theo quy trình và báo cáo với Ban Giám Đốc (BGĐ) để có phương án xử lý kịp thời.

3. Hạch Toán & Báo Cáo

● Hạch toán các khoản thu từ khách hàng vào hệ thống kế toán.

● Đối chiếu số liệu công nợ, lập báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ định kỳ (tuần, tháng, năm).

● Phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro công nợ và đề xuất giải pháp phù hợp.

● Cung cấp số liệu và báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BGĐ.

4. Công Việc Khác

● Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ.

● Đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, tuân thủ chuẩn mực kế toán và quy định của công ty.

● Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong sản xuất, thương mại.

● Kiến thức:

- Hiểu biết về chuẩn mực kế toán, thuế GTGT, quy trình thanh toán trong ngành sản xuất.

- Nắm rõ cách kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán liên quan đến công nợ.

● Kỹ năng:

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP, ERP).

- Thành thạo Excel, có khả năng phân tích số liệu tốt.

- Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

● Mức lương: 10.000.000 đến 12.000.000 tùy theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.

● Chế độ bảo hiểm theo quy định.

● Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo quy định, chính sách công ty.

● Đào tạo, tăng lương, chế độ nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.

● Chế độ phúc lợi( sinh nhật, hiếu hỉ,...) theo chính sách của công ty.

