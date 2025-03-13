Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý & Theo dõi Công Nợ
● Kiểm tra, theo dõi hợp đồng mua bán, công nợ phải thu của từng khách hàng.
● Định kỳ đối chiếu, xác nhận công nợ, lập và gửi bảng công nợ, nhắc nợ đúng hạn.
● Theo dõi chi tiết từng khoản công nợ, phân loại tuổi nợ, kiểm soát hạn mức tín dụng.
2. Kiểm Soát & Thu Hồi Công Nợ
● Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
● Đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn, hạn chế rủi ro nợ xấu.
● Tiến hành thu hồi nợ khó đòi theo quy trình và báo cáo với Ban Giám Đốc (BGĐ) để có phương án xử lý kịp thời.
3. Hạch Toán & Báo Cáo
● Hạch toán các khoản thu từ khách hàng vào hệ thống kế toán.
● Đối chiếu số liệu công nợ, lập báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ định kỳ (tuần, tháng, năm).
● Phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro công nợ và đề xuất giải pháp phù hợp.
● Cung cấp số liệu và báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BGĐ.
4. Công Việc Khác
● Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ.
● Đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, tuân thủ chuẩn mực kế toán và quy định của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
● Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong sản xuất, thương mại.
● Kiến thức:
- Hiểu biết về chuẩn mực kế toán, thuế GTGT, quy trình thanh toán trong ngành sản xuất.
- Nắm rõ cách kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán liên quan đến công nợ.
● Kỹ năng:
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP, ERP).
- Thành thạo Excel, có khả năng phân tích số liệu tốt.
- Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 10.000.000 đến 12.000.000 tùy theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.
● Chế độ bảo hiểm theo quy định.
● Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo quy định, chính sách công ty.
● Đào tạo, tăng lương, chế độ nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.
● Chế độ phúc lợi( sinh nhật, hiếu hỉ,...) theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KĐT Vạn Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

