Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SUN AGRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 147/31/3 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ

phải thu theo ngày, tháng, quý, năm.

- Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, các chương trình chính sách kinh doanh

của công ty, kế toán công nợ hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà

khách hàng được hưởng.

- Định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu

công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.

- Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu

báo cáo phân tích tuổi nợ, các chương trình thanh lý chính sách, thanh lý vụ.

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn, tham mưu và đề xuất cho Ban Giám đốc

về các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi.

- Những công việc khác theo yêu cầu của Kế toán Trưởng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần tìm ứng viên Nam để phù hợp việc đi chốt công nợ khách hàng các tỉnh.

- Thành thạo phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH SUN AGRO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn hoặc hơn theo năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…).

Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN AGRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin