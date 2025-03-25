Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...
Tạo, thêm mã đối tác, mã khách hàng vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan nếu họ là thành viên mới
Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm
Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ của doanh nghiệp
Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên
Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi
Phối hợp cùng bộ phận liên quan để thu hồi công nợ.
Công việc phát sinh khác theo phân quyền của KTT và BGĐ
Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng, bao gồm thông tin nhà cung cấp, hình thức, thời hạn thanh toán, các điều khoản thanh toán, các chính sách ưu đãi,...
Tạo, thêm mã của nhà cung cấp vào hệ thống nếu họ là thành viên mới
Căn cứ vào số liệu hạch toán của các bộ phận kế toán khác, kế toán công nợ cần kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng, tiến hành thanh toán tiền cho người bán, ghi nhận các diễn biến phát sinh tăng giảm của công nợ phải trả
Tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà doanh nghiệp được hưởng căn cứ vào hợp đồng và các chính sách kinh doanh của bên bán
Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ, thực hiện định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vai trò Kế Toán Công Nợ hoặc các vị trí tương đương khác
Nắm vững kiến thức và các nghiệp vụ chuyên môn kế toán công nợ, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.
Thành thạo MS Office (Excel, …) và các phần mềm kế toán (Misa,…); Tiếng Anh là một lợi thế;
Khả năng tham mưu và đa nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt
Kỹ năng quản lý thời gian; sắp xếp công việc
Thận trọng với thông tin cá nhân và thông tin bí mật
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, Tết, Phép năm theo quy định của công ty và luật quy định
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Thưởng lương tháng 13, chế độ lễ, tết, hiếu hỉ,… theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
