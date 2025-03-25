Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Kế toán công nợ

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...

Tạo, thêm mã đối tác, mã khách hàng vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan nếu họ là thành viên mới

Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm

Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hiện đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ của doanh nghiệp

Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên

Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi

Phối hợp cùng bộ phận liên quan để thu hồi công nợ.

Công việc phát sinh khác theo phân quyền của KTT và BGĐ

Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng, bao gồm thông tin nhà cung cấp, hình thức, thời hạn thanh toán, các điều khoản thanh toán, các chính sách ưu đãi,...

Tạo, thêm mã của nhà cung cấp vào hệ thống nếu họ là thành viên mới

Căn cứ vào số liệu hạch toán của các bộ phận kế toán khác, kế toán công nợ cần kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng, tiến hành thanh toán tiền cho người bán, ghi nhận các diễn biến phát sinh tăng giảm của công nợ phải trả

Tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà doanh nghiệp được hưởng căn cứ vào hợp đồng và các chính sách kinh doanh của bên bán

Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ, thực hiện định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên nghành Kế Toán, Tài Chính, Kiểm Toán, Ngân Hàng

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vai trò Kế Toán Công Nợ hoặc các vị trí tương đương khác

Nắm vững kiến thức và các nghiệp vụ chuyên môn kế toán công nợ, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.

Thành thạo MS Office (Excel, …) và các phần mềm kế toán (Misa,…); Tiếng Anh là một lợi thế;

Khả năng tham mưu và đa nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt

Kỹ năng quản lý thời gian; sắp xếp công việc

Thận trọng với thông tin cá nhân và thông tin bí mật

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm

Quyền Lợi

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, Tết, Phép năm theo quy định của công ty và luật quy định

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Thưởng lương tháng 13, chế độ lễ, tết, hiếu hỉ,… theo quy chế công ty

