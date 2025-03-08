Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ CAO PHÁT
- Hồ Chí Minh: 2977/10/10 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (đường Tân Thới Nhất 07), Quận 12
- Miền Nam, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi công nợ, cập nhập công nợ theo tuổi nợ.
Nhận và kiểm tra phiếu xuất bán hàng đúng về số lượng, đơn giá, chính sách bán hàng Công ty.
Hằng ngày giao phiếu cho sale thu nợ, theo dõi số phiếu đã giao thu tiền hay chưa thu để có kế hoạch thu hồi lại phiếu.
Căn cứ vào chính sách bán hàng của Công ty hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng.
Có kế hoạch nhắc nhở thu hồi các đơn hàng đến hạn và quá hạn.
Theo dõi hạn mức công nợ, những công nợ nào vượt hạn mức, công nợ thanh toán chậm, công nợ quá hạn lâu thanh toán báo cáo kịp thời cho kế toán trưởng để có hướng xử lí.
Thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng định kỳ, cuối tháng chốt công nợ với khách hàng thông qua biên bản đối chiếu công nợ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Trình độ: Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính kế toán/ kế toán hoặc ngành có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ CAO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch
Chế độ nghỉ lễ, Tết, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ CAO PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
