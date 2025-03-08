Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu Dan cu Nam Long, Thanh Loc , Quan 12, HCM ( Nga tu ga ), Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập báo cáo theo dõi công nợ nhà cung cấp.
- Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng, hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.
- Kiểm tra chứng từ mua hàng: phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng với sổ chi tiết công nợ từng NCC .
- Đối chiếu và xác nhận biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng theo từng tháng, và khi có nhu cầu.
- Phân tích và đánh giá số dư công nợ cuối kỳ theo nội dung và thời hạn thanh toán
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo phần mềm kế toán misa đặc biệt amis , Excel …
-Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành liên quan: Tài chính, kế toán,
- Chịu khó , chăm chỉ , chịu được áp lực công việc có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.
- Làm việc theo nhóm , hòa đồng , tôn trọng đồng nghiệp , cấp trên.
- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên gần khu vực có gia đình và gắn bó lâu dài.
- Yêu cầu khác: Am hiểu lĩnh vực ngoại giao ,giỏi trong các lĩnh vực của kế toán

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-12h; 13h00-17h00 được nghỉ chủ nhật, ăn trưa tự túc.
BHXH theo quy định, thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1C2 Khu Nam Long, Tổ 8, khu phố 3, phường thạnh lộc , quận 12 Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

