Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Cập nhật chính xác, kịp thời công nợ phải trả vật tư, chi phí trên ERP.

- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, nhà gia công, lập hồ sơ thanh toán

- Lập kế hoạch thanh toán theo tuổi nợ và khoản mục ưu tiên thanh toán

- Lập báo cáo công nợ phải trả hàng tuần, tháng, năm

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ NCC

- Thực hiện các công việc và báo cáo theo chỉ đạo của trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Tài Chính Kế Toán

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm việc trong các công ty sản xuất, nắm vững kiến thức chuyên môn .

- Vi tính văn phòng thành thục (đặc biệt kỹ năng excel)

- Có kỹ năng lập kế hoạch, trình bày văn bản, thuyết trình tốt. - Linh hoạt, nhanh nhẹn trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ

- Chính sách BHXH, BH24h, Lương thưởng

- Du lịch hàng năm

- Thời gian làm việc 8:00-17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

