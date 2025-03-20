Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Cập nhật chính xác, kịp thời công nợ phải trả vật tư, chi phí trên ERP.
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, nhà gia công, lập hồ sơ thanh toán
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuổi nợ và khoản mục ưu tiên thanh toán
- Lập báo cáo công nợ phải trả hàng tuần, tháng, năm
- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ NCC
- Thực hiện các công việc và báo cáo theo chỉ đạo của trưởng phòng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Tài Chính Kế Toán
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm việc trong các công ty sản xuất, nắm vững kiến thức chuyên môn .
- Vi tính văn phòng thành thục (đặc biệt kỹ năng excel)
- Có kỹ năng lập kế hoạch, trình bày văn bản, thuyết trình tốt. - Linh hoạt, nhanh nhẹn trong công việc
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ
- Chính sách BHXH, BH24h, Lương thưởng
- Du lịch hàng năm
- Thời gian làm việc 8:00-17:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
