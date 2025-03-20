Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Cập nhật chính xác, kịp thời công nợ phải trả vật tư, chi phí trên ERP.
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, nhà gia công, lập hồ sơ thanh toán
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuổi nợ và khoản mục ưu tiên thanh toán
- Lập báo cáo công nợ phải trả hàng tuần, tháng, năm
- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ NCC
- Thực hiện các công việc và báo cáo theo chỉ đạo của trưởng phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Tài Chính Kế Toán
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm việc trong các công ty sản xuất, nắm vững kiến thức chuyên môn .
- Vi tính văn phòng thành thục (đặc biệt kỹ năng excel)
- Có kỹ năng lập kế hoạch, trình bày văn bản, thuyết trình tốt. - Linh hoạt, nhanh nhẹn trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ
- Chính sách BHXH, BH24h, Lương thưởng
- Du lịch hàng năm
- Thời gian làm việc 8:00-17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D12-D13 Nhi Xuan Industrial Zone, Hoc Mon Dist., HCM City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job339507
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH BUYMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BUYMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Anne Hill làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Anne Hill
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẢO ĐIỀN LOGISTICS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD Dorco Vina Co., Ltd
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN SBS Car Rental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SBS Car Rental
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Mac Marketing
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm