Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 298 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Xuất HĐĐT phần mềm Viettel , HĐ bán lẻ nội phần mềm của công ty

• Xuất phiếu xuất kho khi có phát sinh

• Tính chi phí vận chuyển hàng tháng

• Làm công nợ doanh thu bán hàng hàng ngày/ báo cáo chi tiết doanh thu từng hệ thống siêu thị hàng tháng.

• Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng.

• Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng theo định kỳ hàng tháng/đột xuất.

• Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng khi đến hạn thanh toán (làm công văn đòi nợ khi cần)

• Theo dõi số lượng, giá trị nhập/xuất/Tồn kho hàng bán ở Cửa hàng/ Hàng ký gửi ở siêu thị

• Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trách nhiệm cao, tỉ mỉ trong công việc

- Tính cách hòa đồng, nhiệt tình và vui vẻ, ham học hỏI

- Siêng năng, chăm chỉ, thật thà, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc 8 triệu – chính thức 10 triệu

- Thử việc: 30 ngày

- Thưởng chuyên cần + thưởng lễ, tết + thưởng tháng 13

- Bao ăn trưa

- Hỗ trợ tiền nhà trọ + tiền thâm niên

- Được tham gia các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước khi chính thức ký hợp đồng lao động.

- Tham quan nghỉ dưỡng hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin