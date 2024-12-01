Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số A44, Khu đấu giá 3ha, Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán thanh toán

Thu/chi tiền mặt : Lập phiếu thu/phiếu chi trên amis, in và trình TPKT ký, chuyển cho thủ quỹ thu tiền/chi tiền, thực hiện ghi sổ trên phần mềm.

Hạch toán các chi phí trích trước, phân tích từng khoản mục chi phí , từng phòng ban

Kế toán công nợ

Theo dõi công nợ phải thu/phải trả : Hạch toán và theo dõi phản ảnh toàn bộ các khoản phát sinh doanh thu và công nợ phải thu của khách hàng, các khoản phải trả nhà cung cấp. Tương tác với phòng kinh doanh và mua hàng để đối chiếu số liệu đảm bảo chính xác.

Hàng ngày cập nhật hóa đơn đầu vào kịp thời, định khoản chính xác.

Theo dõi và quản lý toàn bộ công nợ tạm ứng của cán bộ, nhân viên công ty. Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu.

Theo dõi sát sao công nợ của các khách hàng, cuối tuần tổng hợp công nợ phải thu, phải trả và lập báo cáo công nợ gửi Kế toán trưởng và TGĐ

Phối hợp các phòng ban đôn đốc thu hồi công nợ về đúng hạn.

3. Kế toán hợp đồng

Quản lý file theo dõi hợp đồng mua vào, bán ra (file cứng và file mềm), cập nhật các điều khoản thanh toán, thời hạn trả nợ và các điều khoản khác của từng hợp đồngCác công việc khác do Ban giám đốc giao.

4. Thực hiện các công việc khác khi được giao

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, hoặc Kiểm toán ...

• Kỹ năng phân tích các báo cáo tài chính

• Kiến thức chuyên sâu về số liệu tài chính và kế toán quản trị

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Augest...

• Sử dụng thành thạo Word/Excel/Powerpoint

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

• Tính chủ động, thận trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9tr – 12 triệu + Phụ cấp

BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty.

Chế độ thăng tiến, chính sách đãi ngộ rõ ràng.

