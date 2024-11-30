Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Garden Trop - rẽ vào 100m, P. Sa Đôi, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán nội bộ

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày: ghi nhận chứng từ, giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng, hóa đơn,...đối chiếu sổ sách, lập báo cáo định kỳ.

Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ.

Hạch toán các khoản thu, chi, công nợ.

Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng, các loại Séc, giấy báo nợ, giấy báo có.

Quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất nhập kho, lập báo cáo tồn kho định kỳ.

Kiểm soát, theo dõi mọi khoản thu, chi trong công ty

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, trung thực và quan tâm tới chi tiết

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Chịu được áp lực cao trong công việc, không ngại thử thách bản thân

Quyền Lợi

Thu nhập: Từ 8.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng

BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chể độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp Lễ, Tết; Lương tháng 13

Môi trường sôi động, nhiệt huyết, sáng tạo

Được đào tạo về tư duy triển khai, sáng tạo, phát triển năng lực

Được tham gia các hoạt động nội bộ, xây dựng văn hóa của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

