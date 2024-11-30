Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Garden Trop

- rẽ vào 100m, P. Sa Đôi, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày: ghi nhận chứng từ, giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng, hóa đơn,...đối chiếu sổ sách, lập báo cáo định kỳ.
Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ.
Hạch toán các khoản thu, chi, công nợ.
Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng, các loại Séc, giấy báo nợ, giấy báo có.
Quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất nhập kho, lập báo cáo tồn kho định kỳ.
Kiểm soát, theo dõi mọi khoản thu, chi trong công ty
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, trung thực và quan tâm tới chi tiết
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.
Chịu được áp lực cao trong công việc, không ngại thử thách bản thân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chể độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp Lễ, Tết; Lương tháng 13
Môi trường sôi động, nhiệt huyết, sáng tạo
Được đào tạo về tư duy triển khai, sáng tạo, phát triển năng lực
Được tham gia các hoạt động nội bộ, xây dựng văn hóa của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Ngách 26/45 Ngõ 26 Đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

