Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Cmath Education
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Cmath Education

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NTT12, Thống Nhất, 82 Nguyễn Tuân, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng
Tập hợp các số liệu tiến hành tổng hợp doanh thu – chi phí, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của công ty.
Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các cơ sở, bảo đảm tính chính xác, kịp thời.
Kiểm kê cơ sở vật chất trong công ty
Theo dõi hóa đơn đầu ra và Hóa đơn đầu vào
Làm việc theo yêu cầu của quản lý và ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán,..
- Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, powerpoint
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng tháng lương thứ 13 và xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.
Thưởng lễ tết sinh nhật.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.
Thời gian làm việc: Từ 7:30 đến 17:30 (nghỉ trưa 2 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cmath Education

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cơ sở 1: Nhà liền kề 12, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội (Sau chung cư thống nhất Complex) Cơ sở 2: Nhà liền kề 06, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội (Sau chung cư thống nhất Complex)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

