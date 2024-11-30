Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NTT12, Thống Nhất, 82 Nguyễn Tuân, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng

Tập hợp các số liệu tiến hành tổng hợp doanh thu – chi phí, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của công ty.

Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các cơ sở, bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

Kiểm kê cơ sở vật chất trong công ty

Theo dõi hóa đơn đầu ra và Hóa đơn đầu vào

Làm việc theo yêu cầu của quản lý và ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán,..

- Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, powerpoint

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng tháng lương thứ 13 và xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.

Thưởng lễ tết sinh nhật.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.

Thời gian làm việc: Từ 7:30 đến 17:30 (nghỉ trưa 2 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education

