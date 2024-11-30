Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Cmath Education
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NTT12, Thống Nhất, 82 Nguyễn Tuân, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng
Tập hợp các số liệu tiến hành tổng hợp doanh thu – chi phí, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của công ty.
Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các cơ sở, bảo đảm tính chính xác, kịp thời.
Kiểm kê cơ sở vật chất trong công ty
Theo dõi hóa đơn đầu ra và Hóa đơn đầu vào
Làm việc theo yêu cầu của quản lý và ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán,..
- Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, powerpoint
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
- Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, powerpoint
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng tháng lương thứ 13 và xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.
Thưởng lễ tết sinh nhật.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.
Thời gian làm việc: Từ 7:30 đến 17:30 (nghỉ trưa 2 tiếng).
Thưởng lễ tết sinh nhật.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.
Thời gian làm việc: Từ 7:30 đến 17:30 (nghỉ trưa 2 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI