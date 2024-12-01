Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Chie Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Chie Global
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Chie Global

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: đường 23 khu đô thị tp Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát các đơn hàng và luân chuyển theo đúng trình tự quy định
- Theo dõi luồng hàng hóa tại các kho và trong chuỗi xử lý nhập khẩu
- Lập hóa đơn bán hàng gửi bộ phận kinh doanh
- Ghi chép, theo dõi chi tiết, tổng hợp doanh thu, công nợ phải thu và các chi phí phát sinh của đơn hàng
- Lưu trữ các chứng từ một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi cần
- Thực hiện các công việc được giao; đồng thời phối hợp thực hiện công việc khác trong nội bộ phòng và các bộ phận khác
- Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu
- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để đảm bảo hiệu quả công việc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thương mại, logistic, biết tiếng Trung
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
- Có laptop cá nhân.
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ
- Có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực
- Có kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

Tại Công ty Cổ Phần Chie Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-12 triệu đồng.
Đóng BHXH, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Công ty
Môi trường làm việc hòa động, thân thiện. có cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2-thứ 7 (nghỉ 2 ngày thứ 7 cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chie Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT01-TT2A Khu ĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

