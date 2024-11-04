Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu văn phòng/35 Phố Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Ghi nhận doanh thu/ chi phí
- Làm báo giá khách hàng
- Theo dõi công nợ
- Thu tiền khách sửa xe
- Theo dõi tiến độ hoàn thành xe cho khách
- Theo dõi kho hàng: xuất – nhập- tồn kho
- Theo dõi công nợ: khách hàng – ncc
- Thu – chi tiền mặt
- Vào sổ tiền gửi ngân hàng
- Cuối tháng báo cáo thu – chi, lợi nhuận của cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Có nhiều năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương tự
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
- Thành thạo word, excel, thành thạo phần mềm misa
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm về Gara Ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-12 triệu/ tháng
- Môi trường hòa đồng, sếp tâm lý
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký HĐLĐ
- Có lộ trình tăng lương rõ ràng
- Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bảo Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

