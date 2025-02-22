Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 - 43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

- Báo cáo Thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo dòng tiền

- Tổng hợp, thống kê số liệu làm báo cáo thuế TNDN, báo cáo tài chính

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

- Lập báo cáo KQKD hàng tháng, năm

- Kiểm soát và hạch toán chi phí

- Theo dõi, chi trả công nợ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có 02 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

Ưu tiên ứng viên từng làm công ty Xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000 (có thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có tầm nhìn;

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;

Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển

