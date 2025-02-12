Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Nine Tower, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hàng ngày kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ Kinh Tế phát sinh.

Hạch toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý.

Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...

Kiểm tra sự cân Đối giữa số liệu chi tiết và Tổng hợp các tài khoản.

Kiểm tra soát xét các chứng từ thanh toán trước khi trình kế toán trưởng phê duyệt.

Kiểm soát, Đối chiếu lại các công việc của kế toán công nợ, kế toán thanh toán.

Tổng hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ bảo mật số liệu kế toán.

Cân đối tập hợp hóa đơn đầu ra đầu vào, Thiết lập hệ thống hóa đơn điện tử cho công ty.

Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào, hạch toán lên phần mềm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Kiến thức quản trị Tài chính – Kế toán, nắm rõ và update luật thuế.

Sử dụng Thành thạo các phần mềm kế toán như: Bravo, Amis, ERP..

Thành thạo các công thức excel

Kỹ năng tổng hợp số liệu

Kỹ năng quản lý thời gian

Trách nhiệm, Trung thực, Cẩn thận;

Tinh thần cầu tiến, học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thưởng tối thiểu tháng lương thứ 13

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty

Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 2 lần/năm

Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

