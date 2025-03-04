Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác
- Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ
- Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp
- Theo dõi ngân hàng, làm việc với ngân hàng khi có phát sinh
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lên kế hoạch thanh toán
- Phối hợp với các kế toán nội bộ khác trong bộ phận để thực hiện công việc được giao
- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc và cấp quản lý
- Một số công việc kế toán phát sinh khi Kế toán tổng hợp yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Liên hệ : 0903686960 - Chị Hải

Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 15 tr, thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động.
- Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh lành mạnh, sáng tạo, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
- Xét tăng lương 1 năm 1 lần hoặc xét theo năng lực
- Du lịch hay thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải

Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

