Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác

- Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ

- Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp

- Theo dõi ngân hàng, làm việc với ngân hàng khi có phát sinh

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lên kế hoạch thanh toán

- Phối hợp với các kế toán nội bộ khác trong bộ phận để thực hiện công việc được giao

- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc và cấp quản lý

- Một số công việc kế toán phát sinh khi Kế toán tổng hợp yêu cầu