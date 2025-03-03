Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG SA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 184/20A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Soạn thảo văn bản hành chính hỗ trợ cho giám đốc chi nhánh như: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, các chứng từ thanh toán có liên quan.

- Thực hiện thu-chi và theo dõi quản lý thu chi nội bộ chi nhánh, sử dụng phần mềm kế toán (sẽ được đào tạo)

- Lập đề nghị tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán của chi nhánh đưa lên bộ phận tài chính, sử dụng phần mềm quản lý nội bộ (sẽ được hướng dẫn cụ thể)

- Theo dõi công nợ phải thu với khách hàng, phải trả với nhà cung cấp, có kế hoạch thu hồi công nợ, giãn nợ phù hợp.

- Soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng lao động nhân viên trong chi nhánh.

- Tính lương, thanh toán tiền lương cho nhân viên chi nhánh.

- Lưu trữ chứng từ nội bộ đầy đủ, khoa học.

- Thực hiện những công việc hành chính khác theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Soạn thảo văn bản hành chính hỗ trợ cho giám đốc chi nhánh như: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, các chứng từ thanh toán có liên quan.

- Thực hiện thu-chi và theo dõi quản lý thu chi nội bộ chi nhánh, sử dụng phần mềm kế toán (sẽ được đào tạo)

- Lập đề nghị tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán của chi nhánh đưa lên bộ phận tài chính, sử dụng phần mềm quản lý nội bộ (sẽ được hướng dẫn cụ thể)

- Theo dõi công nợ phải thu với khách hàng, phải trả với nhà cung cấp, có kế hoạch thu hồi công nợ, giãn nợ phù hợp.

- Soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng lao động nhân viên trong chi nhánh.

- Tính lương, thanh toán tiền lương cho nhân viên chi nhánh.

- Lưu trữ chứng từ nội bộ đầy đủ, khoa học.

- Thực hiện những công việc hành chính khác theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG SA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo ban đầu trực tiếp từ bộ phận Tài Chính của tổng công ty để ứng viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30-17h) và thứ 7 (8h30-12h)

- Địa chỉ làm việc: trụ sở chính 184/20A Lê Đình Cẩn, KP10, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân

- Mức lương 8-10 triệu

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.

- Môi trường làm việc sạch sẽ, quy củ, đồng nghiệp trẻ tuổi, hòa đồng.

- Chế độ nghỉ lễ, tết, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG SA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin